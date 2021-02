Əməkdar artist 40 illik sirrini açdı: “Həyat yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra, Səyavuş Aslanla… ” - VİDEO

ARB TV-nin "Elgizlə İzlə" verilişinin növbəti qonağı Əməkdar artist Təranə Vəlizadə olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi illər öncə Xalq artisti Səyavuş Aslanla haqqında yayılan şayiələrə aydınlıq gətirib:

"Həyat yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra depressiyaya düşdüm. İllərlə xəstə yatdım. Özümə gələ bilmirdim. Ayılanda da eşitdim ki, Səyavuşla haqqımda söz-söhbət yayılıb. Hər kəsin arxa-dayağı var idi. O məqamda mənim heç kimim yox idi. Məni sahibsiz bilib adıma belə söz çıxardılar. Mən qayınanamla birgə yaşayırdım. Abır-həyama bükülən adamam. Başımı qaldırıb heç kəsin üzünə baxan olmamışam, artıq danışmamışam. 40 ilə yaxındır bu söhbəti ürəyimdə saxlayıram. İndi də utana-utana deyirəm".

