Türk professor AÇIQLADI: Virusun yeni növündən qorunmaq üçün yeni 3 vasitə

Türk professor Ateş Kara mutasiyaya uğramış virusdan qorunmaq üçün 3 yeni tədbir tövsiyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, professorun sözlərinə görə, koronavirusun mutasiyaya uğramış yeni növündən qorunmaq üçün sosial məsafə 1 metrdən 1,5 metrə çıxarılmalıdır. Eyni zamanda qarşılıqlı durma müddəti 10 dəqiqədən 3 dəqiqəyə qədər azaldılmalı və 1 maska əvəzinə 2 maska taxılmalıdır:

"Əvvəllər eyni mühitdə olan 10 nəfərdən 3-ü yoluxurdusaŞ indi 6-7-si yoluxacaq. Buna görə də qorunmaq üçün daha diqqətli olmalıyıq".

Mənbə: Hürriyet

