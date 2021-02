65 yaşdan yuxarı olan müəllimlərin dərslərə cəlb edilməməsi nəzərdə tutulub - Nazirlik

Azyşalı uşağı olan gənc müəllimlər şikayət edirlər ki, əgər bağçalar bağlıdırsa, biz əyani dərslərdə necə iştirak edək. Lakin bu, təhsil sisteminin problemi deyil, ailədaxili problemdir. Bunun həll yolları da ailə daxilində tapılmalıdır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Təhsil Nazirliyinin Ümumi təhsildə məzmun, tədris və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqublu deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırkı epidemioloji qaydalara əsasən, yalnız 65 yaşdan yuxarı olan müəllimlərin əyani dərslərə cəlb edilməməsi nəzərdə tutulub:

“Hazırda epidemioloji vəziyyəti nəzərə almaqla, əyani dərslərə tezliklə qayıtmayılıq. Çünki bu çoxluğun tələbidir. Burada təhsilverənlərin mənafeyi əsas götürülür”.

