Hazırda UNESCO missiyasının Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinə göndərilməsi məsələsi müzakirə olunur.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən verdiyi məlumata görə, missiya yaxın zamanlarda baş tuta bilər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan dəfələrlə UNESCO-ya son 30 il ərzində işğal altında olmuş ərazilərdə mədəni irs obyektlərinin monitorinqi məqsədilə missiya yollaması üçün müraciət etsə də, bu müraciətlər cavabsız qalırdı.

