Aktrisa Gülarə Ağazadə taksi sürücülüyünə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təsadüfən ARB-nin kameralarına tuş gələn Gülarə Ağazadə çəkilişə etiraz edib:

“Çəkməyin, ayıbdır. Evimizdə qırğındır, taksi sürməyimə qızım narazılıq edir. Məni qızımla Elgiz Əkbər barışdırar…”

