“Neftçi”nin yetirməsi, son 4 ili “Səbail”də keçirmiş Orxan Qurbanlı ikinci dəfə ölkə xaricində çıxış edəcək.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı müdafiəçinin Latviyanın tanınmış klubu “Ventspils”lə 2 illik müqavilə bağlayıb.

Anlaşmaya əsasən, futbolçu qarşıdakı 4 ayda icarə əsasında Moldovanın “Dinamo-Avto” klubunda çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Orxan Qurbanlı 2016-ci ildə icarə əsasında 6 ay Latviyanın “Dauqavpils” komandasının formasını geyinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.