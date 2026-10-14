UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunun növbəti oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma baş tutacaq.

İspaniyanın "Real" klubu "Roma"nın, "Liverpul" LASK-ın, PSJ isə "Mançester Siti"nin qonağı olacaq.

"Sabah"ın rəqiblərindən "Borussiya" (Dortmund) isə səfərdə "Budyo-Qlimt"in qonağı olacaq.

UEFA Çempionlar Liqası

Liqa mərhələsi, II tur

14 oktyabr

20:45. "Feyenoord" (Niderland) – "Komo" (İtaliya)

20:45. LASK (Avstriya) – "Liverpul" (İngiltərə)

23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) – PSJ (Fransa)

23:00. "Roma" (İtaliya) – "Real" (İspaniya)

23:00. "Aston Villa" (İngiltərə) – "Fənərbağça" (Türkiyə)

23:00. "Betis" (İspaniya) – "Portu" (Portuqaliya)

23:00. "Budyo-Qlimt" (Norveç) – "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

23:00. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) – AEK (Afina, Yunanıstan)

23:00. "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) – "Ştutqart" (Almaniya)