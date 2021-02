Unibank hər kəs üçün 0% komissiyalı onlayn kredit kampaniyası keçirir

Unibank qış qayğılarınızı sıfırlamaq və yaz planlarınızı həyata keçirmək üçün sizə əla fürsət yaradır. İndi işindən, peşəsindən asılı olmayaraq, rəsmi gəliri olan hər kəs fevralın sonunadək “Unibank”dan 0% komissiyalı nağd kredit götürə bilər. Üstəlik Albalı Plus kredit kartı pulsuz verilir. 20.000 AZN-dək krediti komissiyasız götürün və bütün qayğılarınızı sıfırlayaraq böyük imkanlar vəd edən bir başlanğıca imza atın. Krediti filiala gəlmədən, isti evinizdə oturaraq onlayn da sifariş edə bilərsiniz.

Kampaniya dövründə “Unibank”dan nağd kredit götürənlər bu üstünlükləri əldə edəcək:

- komissiya 0%;

- Albalı Plus kredit kartı hədiyyə;

- sığorta xərci yoxdur;

- zamin tələb olunmur;

- 60 ayadək ödəniş müddəti;

- kreditin ödəniş tarixini müştəri özü təyin edir;

- kreditin çox qısa zaman ərzində rəsmiləşdirilməsi imkanı.

Krediti banka gəlmədən:

- 050 778 8117 whatsapp nömrəsinə yazaraq;

- “Kredit” sözünü sms ilə 8117-yə göndərməklə;

- Unibankın yenilənmiş mobil tətbiqi olan uBank istifadə edərək;

- www.unibank.az saytından (https://unbk.az/2PgNi30) onlayn sifariş etməklə əldə edə bilərsiniz.

Unibank hazırda paytaxt və bölgələri əhatə edən geniş filial şəbəkəsi ilə hər kəsin xidmətindədir. “Unibank”ın filialları həftənin 5 günü nahar fasiləsi olmadan, fəaliyyət göstərir.

Ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az) və yaxud facebook və twitter səhifələrindən (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank) əldə etmək olar.

Unibank-hər kəsin bankı!

