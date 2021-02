Ötən gün vəfat edən Azərbaycanın Xalq artisti Yalçın Rzazadə dəfn olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artisti Lənkəran rayonu, Liman qəsəbəsində torpağa tapşırılır.

Dəfndən canlı görüntüləri təqdim edirik.

