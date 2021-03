Bu da YAP-ın yeni İdarə Heyəti - SİYAHI

Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VII qurultayında partiyanın yeni İdarə Heyəti formalaşıb.

Metbuat.az Report-a istinadən İdarə Heyəti üzvlərinin yenilənmiş siyahısını təqdim edir:

1. İlham Əliyev - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri

2. Mehriban Əliyeva - Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti

3. Tahir Mirkişili

4. Cavid Osmanov

5. Sadiq Qurbanov

6. Hikmət Babaoğlu

7. Elşad Mirbəşiroğlu

8. Azər Badamov

9. Şahin İsmayılov

10. Ramin Məmmədov

11. Kamal Cəfərov

12. Əli Əhmədov

13. Mübariz Qurbanlı

14. Eldar İbrahimov

15. Bahar Muradova

16. Mixail Zabelin

17. Vasif Talıbov

18.İsmayılov Amin

19. İsgəndərov Anar

20. Əliyev Rauf

21. Əzizov Eldar

22. Quliyev Musa

23. Muradov Ədalət

24. Sadıqov Elnur

25. Cahangirov Tofiq

26. Budaqov Tahir

27. Sofiyeva Aynur

28. Hüseynov Ramiz

29. İbrahimov Fuad

30. Qasımov Elmar

31. Mahmudov Rəşad

32. Kərimzadə Pərvin

33. Cəfərov Samir

34. Əsgərli Asif

35. Akimova Elnarə

36. Əsgərov Valeh

37. Sucayev Əfsun

38. Həmzəyeva Ülviyyə

39. Bayramov Rövşən

40. Aslanov Bayram

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.