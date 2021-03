Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Nəriman Nərimanov prospektində mikroavtobus "Opel"lə toqquşaraq aşıb.

Hadisə nəticəsində yaralıların olduğu bildirilir.

Hadisə yerinə təcili yardım briqadası cəlb olunub. (APA)

