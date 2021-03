Əməkdar artist Firuzə İbadovaya ağır itki üz verib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, müğənni Axşam.az-a açıqlamasında bildirib ki, anası Hökümə xanım gecə saatlarında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, mərhumun 96 yaşı var idi. O, uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

