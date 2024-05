Qrup hərəkətləri üzrə Azərbaycan komandası Bakıda keçirilən Avropa Kubokunda bürünc medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Güllü Ağalarzadə, Kamilla Əliyeva, Yelizaveta Luzan, Darya Sorokina, Ləman Əlimuradova və Zeynəb Hümmətovadan ibarət kollektiv çoxnövçülükdə buna nail olub.

Hakimlər onların çıxışını 71 550 xalla qiymətləndiriblər. Bu proqramda İsrail yığması birinci, İtaliya seçməsi isə ikinci yeri tutub.

