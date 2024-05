Pluton retroqradı başladı: Bu bürclərin həyatına ciddi təsir edəcək

Mayın üçündə Pluton retroqradı dövrü başlayıb. Təqribən altı ay davam edəcə bu retroqrad zamanı bürclər həyatlarını yenidən nəzərdən keçirib, saf-çürük etmək şansı qazanacaqlar.

Metbuat.az tanınmış astroloqların proqnozlarına əsasən xəbər verir ki, bu dövr ərzində diqqət yetirilməsi lazım olan bir neçə nüans var.

Astrologiyada Pluton gizli güc, sirlər və bərpanı simvolizə edir. Hər bürc üçün bu dövr həyatlarının müxtəlif sahələrinə təsir edəcək. Retroqrad zamanı yeni hobbilər, təcrübələr və bilik və bacarıqları qazanmaq inkişafınıza müsbət təsir edə bilər.

Astroloqlar bürclərə məsləhət bilir ki, onlar 2024-cü ilin qışına yeni güc və ideyalar ilə daxil olmaq üçün pis vərdişlərdən qurtulub faydalı olanlarla yollarına davam etsinlər.

Qarşıdakı aylarda Şir, Əqrəb, Buğa və Dolça bürcü retroqraddan ciddi təsirlənəcək. Şirlər üçün bu müddət münasibətləri yenidən düşünmək və ya köhnə əlaqələri canlandırmaq dövrünə çevrilə bilər. Digər bürclər də bizneslərini, xüsusən də onlayn sferada inkişaf etdirmək imkanı əldə edəcəklər.

Aidə / Metbuat.az

