Çin Şiszyaçujuan şəhərindəki 26 mərtəbəli binada güclü yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1-ci mərtəbədən başlayan yanğın bütün binanı0 bürüyüb. Hadisə zamanı partlayış səsləri eşidilib. Xilasedicilərin müdaxiləsi nəticəsinə tələfat qeydə alınmayıb. Sakinlər təxliyə edilib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.