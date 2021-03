Astarada torpaq sürüşməsi aktivləşib - 9 ailə köçürülüb

Astaranın Şümrüd kəndində ötən ildən başlayan torpaq sürüşməsi son yağan yağışlardan sonra daha da aktivləşib.

Bu barədə Metbuat.az-a Astara rayon İcra Hakimiyyətindən bildiriblər. Bildirilib ki, torpaq sürüşməsi səbəbindən ərazidə yaşayan 18 ailədən 9-u artıq köçürülüb:

“Sürüşmə təqribən ötən ilin payız aylarından başlayıb və son günlər daha da aktivləşməyə doğru gedir. Təhlükəli əraziyə yaxın olan 9 ailə artıq köçürülb və RİH tərəfindən hər birinə 4 ayılıq 400 manat ayrılıb. Sürüşmə bu zonada daha əvvələr də baş verirdi, sadəcə o vaxtlar yaşayış olmayan yerlər idi”.

RİH-dən əlavə edilib ki, hadisə ilə bağlı Nazirlər Kabineti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib:

“Onlar hadisə yarinə də baxış keçiriblər”.

