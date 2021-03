Qadın eyvandan başı aşağı sallanıqlı vəziyyətdə olan kişini xilas edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı kadrları “Lenta dna” “Telegram” kanalı məlumat yayıb.

Bildirilir ki, hadisə Rusiyanın Sverdlov vilayətində baş verib. Kişinin bu vəziyyətə necə düşdüyü məlum olmayıb, ancaq qadın yeddi dəqiqə onu ayağından saxlayıb. Qadının kömək istəməyi nəticəsində küçədən keçənlərdən biri yuxarı çıxaraq qadına kömək edib, kişini evə salıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.