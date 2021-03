Portuqaliya və Azərbaycan millilərinin start heyətləri AÇIQLANDI

Bu gün Azərbaycan millisi növbəti oyununu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığmamız DÇ-2022-nin seçmə mərhələsinin ilk turunda Portuqaliyanın qonağı olacaq.

Turindəki “Yuventus” stadionunda baş tutacaq qarşılaşma öncəsi hər iki komandanın heyəti açıqlanıb. Millimizin baş məşqçisi Canni de Byazi və onun həmkarı Fernando Santos start heyəti və ehtiyat oyunçuları müəyyənləşdirib.

Qeyd edək ki, görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:45-da başlayacaq.

DÇ-2022-nin seçmə mərhələsi

A qrupu, I tur

23:45. Portuqaliya – Azərbaycan

Hakimlər: Daniel Siebert, Yan Seidel, Rafael Foltin, Saşa Steqemann (hamısı Almaniya)

Portuqaliya: 12. Antoni Lopes, 3. Dominqos Duarte, 4. Ruben Dias, 20. Joao Kanselo, 5. Nuno Mendeş, 19. Pedro Neto, 8. Joao Moutinyo, 10. Bernardo Silva, 18. Ruben Neves, 7. Kriştianu Ronaldo, 9. Andre Silva

Azərbaycan: 12. Şahrudin Məhəmmədəliyev, 15. Bədavi Hüseynov, 14. Elvin Bədəlov, 18. Anton Krivotsyuk, 5. Maksim Medvedev (k), 3. Azər Salahlı, 13. Abbas Hüseynov, 6. Vüqar Mustafayev, 8. Emin Mahmudov, 10. Mahir Emreli, 9. Əli Qurbani

Turin. “Yuventus” stadionu

