Flora Kərimova vəsiyyətini AÇIQLADI

Xalq artisti Flora Kərimova iştirak etdiyi bir TV proqramında vəsiyyətini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni övladlarına və köməkçisi Yaquta onun ölümünü hər kəsdən gizlətmələrini tapşırdığını deyib:

"İstəmirəm şəklim asılsın və hamı "yazıq" desin. Hətta tapşırmışam ki, mümkün olsa, mənim harada dəfn olunmağımı heç kim bilməsin. Ancaq övladlarım bilsin. Əvvəl demişdim ki, bağda həyətdə dəfn etsinlər. Sonra düşündüm ki, Yaqut qorxacaq, düşüb həyətdə ağaclara su verməyəcək. Ölümdən qorxmuram. çünki yatıram, özümdən xəbərim olmur. Oyananda deyirəm ki, şükür oyandım. Öləndə də yatacam, bilməyəcəm".

