MBA klubu “Sakramento Kinqs” bir ilkə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəhbərlik basketbolçuların maaşını kriptovalyuta ilə ödəmək qərarına gəlib.

Klub prezidenti Vivek Ranadive iclasda hər kəsin maaşını məhz bitkoynla alacağını açıqlayıb. O, toplantı zamanı bunları söyləyib: “Qarşıdakı günlərdə bunu hər kəsə təklif etdiyimi bəyan edəcəyəm. Basketbolçular da daxil olmaqla, hamı maaşının istədiyi qədərini bitkoynla ala biləcək”.

Qeyd edək ki, 1 bitkoyn 99 min 524 manatdır. (APA)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.