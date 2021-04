Suares “Atletiko”dan gedir

“Atletiko”nun hücumçusu Luis Suares mövsümün sonunda İngiltərəyə qayıda bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Uruqvay millisinin üzvü sabiq klubu “Liverpul”un maraq dairəsindədir.

34 yaşlı forvardın Madrid klubunda baş məşqçi Dieqo Simeone ilə yola getmədiyi vurğulanır. Suaresin argentinalı mütəxəssisin qurduğu taktiki sistemdən narazılıq bildirməsi tərəflər arasında mübahisəyə yol açıb. Bu üzdən onun “Liverpul”a dönməsi istisna edilmir.

Qeyd edək ki, “Atletiko”ya ötən ilin yayında “Barselona”dan keçən Luis Suaresin müqavilə müddəti gələn ilin yayına qədərdir. O, daha öncə “Liverpul”da parlaq dönəm keçirib.

