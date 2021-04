Myanmada təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşmalar zamanı ölən mülki şəxslərin sayı 701-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Siyasi Məhbuslara Yardım Təşkilatının yaydığı gündəlik hesabata əsasən, hazırda etirazlarda iştirak edən 3012 nəfər tutularaq saxlanılıb.

Onlardan 656 nəfərə həbs hökmü verilib.

Qeyd edək ki, fevralın 1-də Myanmadakı hərbi çevrilişdən sonra ölkədə etirazlar səngimək bilmir.

