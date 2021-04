Tunisdə mühacirləri daşıyan qayıq batıb.

Metbuat.az türk KİV-nə istinadən xəbər verir ki, ən az 21 nəfər həyatını itirib. Hadisə Sidi Mansur çimərliyində, İtaliya sahillərindən qanunsuz keçmək cəhdi zamanı aşıb.

Balıqçı gəmilərinin köməyi ilə Milli Dəniz Mühafizəsi Xidməti, bir kişi və iki qadını xilas etməyi bacarıb. Lakin hadisə zamanı 21 nəfərin öldüyü dəqiqləşib. Verilən məlumata görə, hazırda axtarış və xilasetmə işlərinin davam etdirilir.

