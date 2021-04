Bakıda 17 evdən oğurluq edənlər tutuldu

Sabunçu Rayon Polis İdarəsi və 15-ci Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı silsilə mənzil oğurluğu etməkdə şübhəli bilinən dəstə üzvləri saxlanılıblar.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildiriblər ki, əməliyyat nəticəsində paytaxt sakinləri Zamin, Firuz və Orxan Əliyev qardaşları, Nazim Ələsgərov, eləcə də Əkbər Əsədov tutulublar.



İlkin araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvləri Sabunçu rayonu Zabrat və Balaxanı qəsəbələrində 4, digər rayonların ərazilərində isə 13 fərdi yaşayış evindən pul və qızıl-zinət əşyaları oğurlayıblar. İstintaq zamanı onların təkcə Sabunçu rayonunda törətdikləri oğurluqlarda zərərçəkən şəxslərin, ümumilikdə, 45 min manatdan artıq qızıl-zinət əşyalarını oğurladıqları məlum olub.



Qeyd edilən faktlarla bağlı Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərərçəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi polis orqanlarına, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Xidməti Zəng Mərkəzi Sistemi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat verə bilərlər.

