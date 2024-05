Bakı Slavyan Universitetinin tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Universitetləri” səhifəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, BSU-nun Sosial Elmlər fakültəsinin IV kurs tələbəsi Fidan Nəcəfova uzunsürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

