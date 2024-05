Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski axtarışa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Kommersant" məlumat verib.

Zelenskinin məhz hansı maddə üzrə axtarışa verildiyi isə göstərilməyib.



