Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Aynur Dadaşovanın bacısı dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aynur instaqram hesabında video paylaşıb. O videoya "Günel bacımın sevdiyi mahnı. Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət etsin, məkanları cənnət olsun" sözlərini qeyd edib. Onun paylaşımı marağa səbəb olub.

big.az

