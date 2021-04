Azərbaycanda 20 yaşlı qadın intihar etdi: Qaynatası və qaynanası... - TƏFƏRRÜAT

Sabirabad rayonunda intihar hadisəsi baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə oxu.az-a hüquq-mühafizə orqanlarından məlumat verilib.

Rayonun Cavad kənd sakini, 2001-ci il təvəllüdlü Səmayə Zeynalova özünü yaşadığı evin həyətindəki nar ağacından asıb.

S.Zeynalovanın 1 yaşlı oğlu var.

Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə sosial şəbəkədə bildirib ki, qız boşanmaq istəsə də, anası buna razı olmayıb:

“Qız ailəli olduğu dövrdə valideynlərinə həyat yoldaşı, qaynatası, qaynanasının ona mənəvi, psixoloji işgəncə verdiklərini və onu bezdirib intihar həddinə çatdırdıqlarından dəfələrlə şikayət edib, boşanmaq istəyib.

Qızın atası boşanmaya razılıq verib, amma anası qəti etiraz edib. “Getmisən, dolan, otur, boşanma” deyib. Yeri gəlmişkən, qızın anası ilə oğlanın anası əmiqızlarıdır”.

Qeyd edək ki, Sabirabad rayon prokurorluğunda faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.