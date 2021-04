Mərkəzi Amerika ölkələrindən ABŞ-a getmək üçün yola çıxan 2 min qaçqın Meksikada yoxa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Meksika İnsan hüquqları təşkilatının hazırladığı hesabatda deyilir. Onların şiddətə məruz qaldığı istisna edilmir. İtkin düşən mühacirlər barədə axtarışlar davam edir.

