Meksikada baş verən metro qəzası zamanı 15-ə qədər insan həyatını itirib. 70 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə qatar yerüstü keçiddən keçərkən baş verib. Ağırlığa tab gətirməyən keçid çöküb.

