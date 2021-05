Azərbaycanın Əməkdar artisti Zöhrə Abdullayeva xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı teleaparıcı Hacı Nuran Hüseynov feysbuk hesabında yayıb.

"Səsi ilə tamaşaçılarının könlündə taxt qurmuş daha bir sənətkarımızı - Zöhrə Abdulla qızı Abdullayevanı səhhəti ilə əlaqədar yenə də olaraq xəstəxanaya yerləşdirdik", - o bildirib.

Bu hadisədən sonra Əməkdar artist özünə qapanıb və səhhətində problemlər yaranıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.