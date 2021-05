Tunis sahillərində gəminin qəzaya uğraması nəticəsində azı 57 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tunisin Qırmızı Aypara cəmiyyəti açıqlama yayıb.

Aralıq dənizində üzən gəmidəki sərnişinlərin mühacirlər olduğu güman edilir. Əraziyə xilasedicilər cəlb edilib.

