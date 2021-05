Paşinyana GÖZLƏNİLMƏZ ZƏRBƏ - Azərbaycan ordusu geri çəkilməyəcək

“KTMT Xarici İşlər Nazirləri Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçirilən təşkilatın baş katibi Stanislav Zas iclasdan sonra verdiyi açıqlamada bildirib ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ermənistanın Sünik, yəni Zəngəzur bölgəsindəki vəziyyətin inkişafını yaxından izləyir”.

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a politoloq Samir Hümbətov edərək bildirib ki, Stanislav Zas Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş verənləri narahatlıqla müşahidə etdiyini deyib.

KTMT baş katibi həmçinin olu da əlavə edib ki, “10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsinin başqa variantı yoxdur.

Bəs KTMT-nin baş katibinin sözlərindən hansı qənaətə gəlmək olar?

“KTMT baş katibinin sözlərindən belə qənaətə gəlmək olar ki, Ermənistanın bütün cəhdlərinə baxmayaraq təşkilat münaqişənin miqyasının böyüməsində maraqlı deyil və ona görə də 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üçtərəfli bəyanatın şərtlərinin yerinə yetrilməsinin daha məqbul variant olduğunu qəbul edir.

Onun fikirlərində aydın olan digər məsələ isə təşkilata daxil olan dövlətlərin Azərbaycanla sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi məsələsində Ermənistana dəstək verməkdən imtina edir və Ermınistanı məcbur edirlər ki, məsələni beynəlxalq hüquq prinsipləri çərçivəsində həll edilməsinə şərait yaratsın”.

Samir Hümbətov vurğuladı ki, təşkilatın baş katibinin açıqlaması o da aydın oldu ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyünə qarşı hər hansı təcavüz qeydə alınarsa ona reaksiya verə bilərlər, əks təqdirdə Ermınistana dəstək verilməsi mümkün görünmür.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.