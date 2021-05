Çin ordusu ölkə sularına daxil olan ABŞ gəmisinə müdaxilə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Cənubi Çin dənizində baş verib. Məlumata görə, ABŞ-ın hərbi gəmisi Şişa adaları istiqamətində sərhədi pozub. Pekinin müdaxiləsindən sonra gəmi geri qayıdıb. ABŞ tərəfi isə iddiaları rədd edib.

Bildirilib ki, gəmi heç bir ölkənin sərhədini pozmayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

