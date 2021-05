Türkiyənin Kırklareli bölgəsində Atatürkü Anma, Gənclik və İdman bayramı şənliyində marş çalındığını eşidən 90 yaşlı qadın yalın ayaqla küçəyə qaçaraq, tədbirə qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəziyyət polislərin də diqqətini çəkib. Asayiş keşikçiləri yaşlı qadına Türkiyə bayrağını veriblər. Yaşlı şəxs bayram münasibətilə bayraqla yürüş təşkil edən avtomobil karvanını salmalayıb.

Yaşlı qadının fotosu ölkədə ən çox müzakirə olunan görüntülər arasında yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.