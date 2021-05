Saatlıda narkotik bitki becərən şəxslər saxlanılıb

Narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərin ifşa olunaraq məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

DİN-in mətbuat xidmətinin Şirvan şəhərində regional qrupundan verilən məlumata görə, şöbə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Saaatlı rayonunun Mustafabəyli kənd sakinləri Müqəddəs İsgəndərov, Balayaz və Qorxmaz Şəmmədov saxlanılıblar. Onlara məxsus fərdi yaşayış evlərinə keçirilən baxış zamanı, M.İsgəndərovun həyətyanı sahəsindən xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilmiş 15 ədəd, Balayaz Şəmmədovun həyətyanı sahəsindən 14 ədəd və Qorxmaz Şəmmədovun həyətyanı sahəsində 6 ədəd çətənə bitkisi aşkarlanıb.Faktla bağlı Saatlı Rayon Polis Şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır.

