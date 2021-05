“Bu gün pandemiya şəraitində tədrisin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün Bakı şəhəri Əhmədli qəsəbəsində yerləşən 171 nömrəli tam orta məktəbə baş çəkdim”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında təhsil naziri Emin Əmrullayev yazıb:

“Şagirdlərlə ünsiyyət zamanı əyani dərslərin bərpasına sevindiklərini bildirdilər”.

