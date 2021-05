Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı testlər sadələşdiriləcək

Dövlət qulluğuna qəbul ilə bağlı testlərin sadələşdirilməsi üçün test imtahanının məzmunu Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcək.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin mayın 25-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilən “Dövlət qulluğu haqqında” qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Layihəyə əsasən, dövlət qulluğuna qəbul ilə bağlı testlərin sadələşdirilməsi üçün ilk dəfə dövlət qulluğuna qəbul olunma halları istisna olmaqla dövlət qulluğunda irəli çəkilmək üçün nəzərdə tutulan test imtahanının məzmununun Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının təklifləri əsasında Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcək.

