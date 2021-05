"WhatsApp" "App Store"dan silinə bilər

On milyonlarla istifadəçini narazı salan yeni məxfilik siyasəti səbəbindən yaxın gələcəkdə "WhatsApp" messenceri "Apple"ın "App Store" kataloqundan silinə bilər.

Metbuta.az "APA-Economics"ə istinadən xəbət verir ki, istifadəçi məlumatlarının "Facebook"a ötürülməsini nəzərdə tutan "WhatsApp"ın yeni qaydası tətbiqlər mağazasının mövcud qaydalarına ziddir. Belə ki, mağaza qaydalarının 3.2.2 bəndi "Apple"a əlavə araşdırma aparmadan "WhatApp"ı "App Store"dan çıxarmaq hüququnu verir.

Bənddə qeyd olunur ki, tətbiqlər istifadəçilərdən qiymət verməsini və onlara baxmasını, digər tətbiqlərini yükləməsini, reklamlara klikləməsini, izləməyə icazə verməsini və digər oxşar əməliyyatlar həyata keçirməsini tələb etməməlidir.

