Futbol üzrə Danimarka çempionatında 2020/21 mövsümünün qalibi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, son turda “Norşelland”ı 2:0 hesabıyla məğlub edən “Brondbü” çempion olub.

Komanda ən yaxın izləyicisi “Midtyulland”i bir xal qabaqlayıb.

“Brondbü” 16 ildən sonra Danimarka çempionu olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.