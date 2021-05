​ADNSU-da “Kapital Bank otağı” təqdim edildi

Ölkədə təhsilin inkişafına önəm verən Kapital Bank, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ilə əməkdaşlığı çərçivəsində tələbələrə yeni “Kapital Bank otağı”nı təqdim edib. Bank tərəfindən təmir olunan və ADNSU tərəfindən lazımi avadanlıqlarla təchiz edilən auditoriyada İqtisadiyyat və Menecment fakültəsinin tələbələrinə universitetin professor və müəllimləri ilə yanaşı, Kapital Bank-ın mütəxəssislərinin də mühazirələri, təlimləri təşkil olunacaq.



Təqdimat mərasimində Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru, professor Mustafa Babanlı, Kapital Bank-ın İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı Emin Məmmədov, İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi departamentinin direktoru Fərqanə Məmmədova, Gündəlik bankçılıq sahəsinin lideri Zakir Xanməmmədov və digər qonaqlar iştirak edirdi.

“Maliyyə sektorunun ən fəal işəgötürən təşkilatı olaraq daim gənclərin inkişafına, istedadların yetişdirilməsinə böyük önəm verərək, gənclər üçün müxtəlif təcrübə proqramları, könüllü fəaliyyət istiqamətləri və fərdi inkişaf layihələri təşkil edirik. Ali məktəblərdə keçirilən “Karyera Günləri” tədbirlərinə qoşulan gəncləri təcrübə proqramlarına cəlb edərək, sonda yaxşı nəticə göstərənləri banka işə götürürük. Əminəm ki, ADNSU ilə olan bu əməkdaşlığımız həm bank, həm də ali məktəb üçün faydalı olacaq”, - deyə, Kapital Bank-ın İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi departamentinin direktoru Fərqanə Məmmədova bildirdi.

Açılış mərasimində həmçinin, vaxtilə ADNSU-nun tələbəsi olmuş, bir müddət əvvəl isə keçirilən "BirCode" təcrübə proqramının iştirakçısı olan Fazil Mehdiyev də iştirak edirdi. Hazırda o, Kapital Bank-ın Bankdaxili həllər sahəsinin Backend developer-i vəzifəsində çalışır. Fazil tədbir iştirakçılarına öz təcrübəsi və tövsiyələri barədə məlumat verdi.

