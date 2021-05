Dünyanın danışdığı qadın: İnanılmaz əməllər törədib - FOTOLAR

Meksika polisinin narkotik ticarətçilərinə qarşı keçirdiyi əməliyyat zamanı “Sinaloa” qruplaşması ilə bağlantısı olan dəstə üzvlərini ifşa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis 33 nəfəri həbs edib. Axtarışlar zamanı 5,4 dollar pul, çox sayda silah və külli miqdarda narkotik maddə ələ keçirilib. Axtarışdan olan avtomobil saxlanılması zamanı polis qəribə hadisə ilə üzləşib.

Məlum olub ki, narkotik maddələr dəstənin liderinin sevgilisi Lunares ləqəbli qadın vasitəsilə daşınıb. Avtomobildə külli miqdarda narkotik vasitə tapılıb.

