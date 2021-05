“Baş verənlərlə bağlı məlumatım olduqca azdır, amma teleqram kanallarından izləyirəm ki, hərbiçilər rəqibin sərəncamındadır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu erməni beynəlxalq hüquq eksperti, vəkil Aram Orbelyan deyib. Onun sözlərinə görə, altı aydır heç nə edilmir, nə səngər qazılır, nə də möhkəmləndirmə işləri aparılır. Sadəcə yerinə baş qərargah rəisini çıxarırıq və yenidən başqasını təyin edirik”, - deyə o qeyd edib.

