Çindən diqqət çəkən QƏRAR: Uşağa sahib olmaq limiti ARTIRILDI

Son zamanlarda yeni doğulmuş körpələrin sayında ciddi azalmanın müşahidə edilməsindən sonra Çində əhəmiyyətli bir qərar verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəbul edilən qərara əsasən cütlüklər üçün 2 uşaq doğurma həddi olan siyasət dəyişdirilərək üç uşaq olaraq təyin edilib.

Bu səbəb isə, dünyanın ən çox əhalisi olan ölkədə doğum nisbətinin kəskin azaldığını göstərən statistika olub. 2020-ci ilin may ayının əvvəlində aparılan siyahıyaalma nəticələri Çin əhalisinin gözləniləndən daha sürətli yaşlandığını ortaya çıxarıb. Pekinin son həftələrdə yayımladığı məlumatlar, əhalisi təxminən 1 milyard 410 milyona çatan ölkədə doğum nisbətinin son dövrdə ən aşağı səviyyəyə endiyini göstərib. 2020-ci ildə Çində təxminən 12 milyon körpə dünyaya gəlib. Bu əvvəlki illərə nisbətən 18 faiz azdır.

