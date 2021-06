2021-ci ilin ötən dövründə minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan zərər çəkən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb.

Minalar Əleyhinə Azərbaycan Kampaniyasından Metbuat.az-a bildirilib ki, ümumilikdə bu il ərzində Azərbaycanın 59 vətəndaşının minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan zərər çəkdiyi qeydə alınıb.

