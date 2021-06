Bu gün heç bir ölkədə hamilələrə peyvənd vurdurulması praktikası yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov deyib.

O qeyd edib ki, peyvənd istehsalçıları hamilələrə və süd verən analara peyvənd vurulmasını məsləhət görmür. (Report)

