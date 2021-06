Bugünkü imtahanların nəticələri bir həftəyə açıqlanacaq

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən bu gün ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə keçirilmiş buraxılış imtahanlarının nəticələrinin yaxın 1 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur.

DİM-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, pandemiya şəraitinin tələblərinə əsasən iştirakçıların yalnız tibbi maska ilə imtahan binasına daxil olmasına icazə verilib. Buraxılış rejimi yeni qaydalara uyğun şəkildə tənzimlənib, imtahan heyəti müvafiq qoruyucu vasitələrlə (əlcək, üz sipəri, tibbi maska və s.) təmin olunub.



İmtahanlar 16 şəhər və rayonda keçirilib.

