Fazil Mustafa Operativ Qərargahın BU qadağasına SƏRT ETİRAZ ETDİ

"Anlaşılandır. Ermənilər mina basdırıblar ki, hər hansı bir azərbaycanlı üzərinə çıxsın və partlayış nəticəsində ölsün. Güdülən nəticə budur: az da olsa dünyada azərbaycanlının sayı azalsın! Anlaşılmazdır. Bizim məmləkətdə bir il üç aydır toylar qadağan edilib ki, azərbaycanlılar kütləvi şəkildə ailə qurmasınlar. Güdülən nəticə budur: dünyada daha çox azərbaycanlının sayı azalsın".

Bu fikirləri millət vəkili Fazil Mustafa facebook səhifəsində Operativ Qərargaha etiraz olaraq yazıb. Fazil Mustafa deyir ki, mənaca bir-birinə dəxli olmayan fərqli-fərqli sillogizmlərdən oxşar nəticələrin çıxmasına görəsən məntiqdə necə izah verirlər?

"Lütfizadənin itkisini indi hiss edirik. Formal məntiqə uyğun gəlmirik, qeyri-səlis məntiqə də yaxın düşməyə səlisliyimiz imkan vermir. 2039-cu ildə o dövrə qədər pandemiyadan sağ çıxan qocaman müxalifətçilər döşəyəcəklər yazıq səfərbərlik üzrə dövlət rəisinin qabırğasına: belə xəyanət olar, orduya niyə yüz-yüz əlli adam çağırmısan? Duymadıq, oxumadıq deməyin".

