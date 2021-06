Polşanın “Legiya” futbol klubu Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli ilə müqavilə bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.

Varşava komandası 24 yaşlı hücumçu ilə 2024-cü ilədək çalışacaq.



