Paşinyan: Tanrı süd verən inəyimizi əlimizdən aldı

Baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın komandası, kampaniyanın 5-ci günü Tavuş bölgəsinin müxtəlif icmalarını gəzməyə davam edib. Paşinyan Berdə səfəri zamanı yerli caamat onu coşquyla qarşılayıb.

"Ermənistanda bir oğlan doğuldu, adı Nikol Paşinyan" deyə Berd sakinlərindən biri deyib. Sakinlərə təşəkkür edən Nikol söyləyib ki, bu torpağa kök salmaq üçün iradəmizi göstərməliyik.

“Bu torpağı, bu ölkəni hər yerdə cənnətə çevirmək üçün iradə göstərməliyik. Allah bizə cənnət yaratmaqda imkan verdi. İndi bizə insanın etməli olduğu hissə qalıb. İncildə torpaq haqqında deyildiyi kimi "Sənə süd və bal axan bir torpaq verəcəyəm. Bizim ölkəmizin torpağından da süd və bal axır amma Tanrı o inəyi qorumadı" - Paşinyan belə deyib.

Daha sonra Nikol bildirib ki, lazım gələrsə yeni bir inqilab edəcəyik. Ermənistandakı güc xalqın əlindədir və heç kim hakimiyyəti o xalqdan almağa çalışmayacaq. Biz o saxta elitaların çoxalmasına imkan vermərik. Bəli, lazım olsa, başqa bir inqilab edəcəyik. Narahat olanlardan tutmuş siyasətə qədər olan elita öz xalqı qarşısında əyilənə qədər bu qədər inqilab edəcəyik”. Paşinyanın sözlərinə görə, noyabr ayında dediyi kimi, bu seçki bir üsyandır, ancaq üsyan ona qarşı deyil, insanlara qarşıdır.

“Siyasi elitaya son qoyaraq xalqın qarşısından qaçmayacaqsınız, çünki xalqa qarşı oyun yoxdur və bunu bu seçkilərlə sübut edəcəyik. Yalançı elitalar xalqın qılıncının altına girməlidir, başqa seçim yoxdur” Nikol Paşinyan belə deyib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

